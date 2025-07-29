В Молодёжной хоккейной лиге дебютирует новая команда из Подмосковья

29 июля 2025, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье появилась новая хоккейная команда под названием «Академия Динамо – Красная Машина Юниор». Уже в предстоящем сезоне она дебютирует в Молодёжной хоккейной лиге, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Домашней площадкой команды станет «Арена Красногорск» имени В.В. Петрова.



«Проект «Красная Машина Юниор» – одна из самых динамично развивающихся хоккейных академий страны, где сегодня занимаются более 400 детей. Новая команда будет представлена не только в Молодёжной, но и в Юниорской хоккейной лиге. В ней она тоже дебютирует в сезоне 2025/26. Участие коллектива сразу в нескольких хоккейных лигах сформирует полноценную экосистему развития команды – от детского и юниорского хоккея до молодёжного уровня и профессионального спорта», – рассказали в министерстве.