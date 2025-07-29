В Молодёжной хоккейной лиге дебютирует новая команда из Подмосковья
В Подмосковье появилась новая хоккейная команда под названием «Академия Динамо – Красная Машина Юниор». Уже в предстоящем сезоне она дебютирует в Молодёжной хоккейной лиге, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Домашней площадкой команды станет «Арена Красногорск» имени В.В. Петрова.
«Проект «Красная Машина Юниор» – одна из самых динамично развивающихся хоккейных академий страны, где сегодня занимаются более 400 детей. Новая команда будет представлена не только в Молодёжной, но и в Юниорской хоккейной лиге. В ней она тоже дебютирует в сезоне 2025/26. Участие коллектива сразу в нескольких хоккейных лигах сформирует полноценную экосистему развития команды – от детского и юниорского хоккея до молодёжного уровня и профессионального спорта», – рассказали в министерстве.Команда ставит перед собой такие стратегические задачи, как борьба за плей-офф и медали МХЛ и ЮХЛ, подготовка резерва для основного состава ХК «Динамо» и сборных России, формирование международного имиджа.
Как отметили в Минспорта, реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, правительства региона, ХК «Динамо», Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.