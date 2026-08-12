Свыше 150 заявок из Подмосковья подали на конкурс российских брендов «Знай наших»
На четвёртый сезон конкурса растущих отечественных брендов «Знай наших» поступило 157 заявок от подмосковных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Цель конкурса – поддержка российских компаний, развивающих собственные бренды и выпускающих конкурентоспособную продукцию.
«В этом сезоне участники представили проекты более чем в 30 номинациях по пяти направлениям. Это продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии. Отдельный трек посвящён технологическим компаниям – от искусственного интеллекта и кибербезопасности до беспилотных систем, промышленного производства и энергетики будущего», – рассказали в министерстве.Подмосковные участники конкурса представляют разные отрасли – от высоких технологий до пищевой промышленности и креативных индустрий. Сейчас проекты проходят экспертную оценку. Финалистов и победителей определят по итогам работы жюри и партнёров конкурса.
Итоги четвёртого сезона «Знай наших» планируют подвести в конце лета.