Свыше 1,6 тыс. подмосковных педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания
Более 1,6 тыс. врачей-педиатров госучреждений здравоохранения Московской области уже прошли психологические тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Занятия направлены на развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения с пациентами. Их проводят специалисты НИКИ детства.
«Такие тренинги позволяют специалистам восполнить внутренние ресурсы, снизить уровень тревоги и стресса. С начала года специалисты НИКИ детства провели 178 занятий более чем для 1,6 тыс. педиатров», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как пояснили в пресс-службе, занятия проводятся очно и онлайн. Врач также может получить индивидуальную консультацию психолога.
Подробнее о психологической поддержке врачей можно узнать на портале «Здоровье. Детство» в разделе для специалистов. Для этого необходима регистрация.