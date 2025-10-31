Свыше 1,6 тыс. подмосковных педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания

31 октября 2025, 21:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1,6 тыс. врачей-педиатров госучреждений здравоохранения Московской области уже прошли психологические тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Занятия направлены на развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения с пациентами. Их проводят специалисты НИКИ детства.

«Такие тренинги позволяют специалистам восполнить внутренние ресурсы, снизить уровень тревоги и стресса. С начала года специалисты НИКИ детства провели 178 занятий более чем для 1,6 тыс. педиатров», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.