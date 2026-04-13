Жительница Подмосковья родила в Видном вторую двойню

13 апреля 2026, 13:55

31-летняя жительница Московской области родила в Видновском перинатальном центре вторую двойню. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Для женщины это были вторые роды – пять лет назад она тоже стала мамой двойняшек. На этот раз на свет появились мальчики весом 3 килограмма 300 граммов и 3 килограмма 580 граммов.

«Пять лет назад пациентка рожала девочек-двойняшек, и вот теперь – ещё одна пара любимых детей. Беременность наступила естественно, роды тоже прошли естественным путём. Мальчики доношенные. Вместе с мамой они уже выписаны домой», – рассказала заведующая родовым отделением Видновского перинатального центра Наталия Ермакова.

«Всё прошло хорошо. Благодарю всех врачей и акушерок за поддержку и заботу. Радуюсь, что с малышами всё в порядке, и теперь в нашей семье стало на двоих пока ещё маленьких мужчин больше», – сказала женщина.