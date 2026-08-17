Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 августа составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на восьми вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское, Каширское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали более 1,1 млн машин. Это на 9,2% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость.