Свыше 240 спортсменов приняли участие в масштабном турнире по ММА в Дмитрове
В Дмитрове впервые состоялись чемпионат и первенство Московской области по смешанным боевым единоборствам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир стал одним из самых масштабных в регионе. Поединки проходили одновременно в трёх октагонах, на площадки вышли более 240 спортсменов из 21 команды со всего Подмосковья.
«Такие турниры дают спортсменам важный соревновательный опыт, мотивируют двигаться дальше. Поздравляю наших ребят и их наставников с отличными результатами, они достойно представили округ. Желаю новых побед и уверенного движения к поставленным целям», – сказал глава Дмитровского городского округа Михаил Шувалов.
Спортсмены, занявшие первые и вторые места в разных возрастных категориях, завоевали путёвки в сборную Московской области по ММА. Помимо этого, они прошли отбор на чемпионат и первенство Центрального федерального округа.