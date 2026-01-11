Свыше 240 юных конькобежцев вышли на старт соревнований в Коломне
Более 240 юных спортсменов из 12 регионов страны приняли участие в IV Всероссийских соревнованиях на призы Школы чемпионов Екатерины Лобышевой. Они состоялись на льду Конькобежного центра «Коломна», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Впервые за время проведения соревнований прошёл костюмированный забег на 100 метров. Около 70 участников – дети с родителями – стартовали в образах героев русских народных сказок.
Ребят приветствовала идейный вдохновитель турнира – двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Екатерина Лобышева.
Программа соревнований включала возрастные категории от девяти до 13 лет и традиционные дистанции – 100, 300 и 500 метров.
На турнире было установлено более 150 личных рекордов. А представители Московской области поднимались на пьедестал почёта почти после каждой дистанции.
Все результаты забегов можно найти по ссылке.
