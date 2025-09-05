Свыше 250 долголетов со всего Подмосковья принял форум в Дмитрове

05 сентября 2025, 18:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дмитровский

Более 250 жителей Московской области в возрасте 60+ собрались на форум «Активное долголетие в Подмосковье». Мероприятие состоялось в Дмитровском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе его администрации.







«По программе «Активное долголетие» в нашем округе реализуется самая масштабная в области программ. Плавание, теннис, воздухоплавание, гольф, йога, дыхательная гимнастика, масса творческих направлений, театр – более 30 кружков, секций и объединений, в которых занимается свыше 7,5 тыс. пожилых дмитровчан», – рассказал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.