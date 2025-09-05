Свыше 250 долголетов со всего Подмосковья принял форум в Дмитрове
Более 250 жителей Московской области в возрасте 60+ собрались на форум «Активное долголетие в Подмосковье». Мероприятие состоялось в Дмитровском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе его администрации.
«По программе «Активное долголетие» в нашем округе реализуется самая масштабная в области программ. Плавание, теннис, воздухоплавание, гольф, йога, дыхательная гимнастика, масса творческих направлений, театр – более 30 кружков, секций и объединений, в которых занимается свыше 7,5 тыс. пожилых дмитровчан», – рассказал врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.Работу форума открыл председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской области Андрей Голубев. Он напомнил, что в этом году программе «Активное долголетие» губернатора Андрея Воробьёва исполняется шесть лет, а число её участников превысило полмиллиона человек.
Дипломами Мособлдумы были награждены комплексные центры социального обслуживания, реализующие программу «Активное долголетие», и самые активные её участники. Среди награждённых – семья дмитровчан Людмилы и Михаила Чикиных, которые участвуют в программе более пяти лет. Они посещают бассейн, играют в гольф, кёрлинг, настольный теннис.
Перед началом официальной части форума гости могли присоединиться к танцевальной программе и освоить элементы русских народных танцев – хоровода, кадрили и плясовой.
Для гостей форума организовали восемь зон таких активностей, как рисование на пленэре, мастер-классы по изготовлению игрушек и сувениров, роспись предметов, скандинавская ходьба, зумба, йога, занятия на степ-платформе и гольф.