В Яхроме снесли обветшавший дом на 12 квартир
Двухэтажный дом на двенадцать квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Яхрома Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом был расположен по адресу: улица Кирпичный Завод, 10. Общая площадь здания составляла около 440 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень износа строительных конструкций, поэтому дом признали аварийным. После того, как оттуда расселили жильцов, здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос аварийного дома завершили в августе текущего года. В настоящее время территория, которую он занимал, расчищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, администрация округа примет в ближайшее время.