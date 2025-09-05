В Яхроме снесли обветшавший дом на 12 квартир

05 сентября 2025, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом на двенадцать квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в городе Яхрома Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был расположен по адресу: улица Кирпичный Завод, 10. Общая площадь здания составляла около 440 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень износа строительных конструкций, поэтому дом признали аварийным. После того, как оттуда расселили жильцов, здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.