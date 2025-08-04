Свыше 250 мотогонщиков стали участниками фестиваля «В…щепки» в Зарайске

04 августа 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Зарайск

Более 250 спортсменов со всей России собрались на традиционный мотофестиваль «В…щепки», который состоялся на окраине Зарайска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Второй этап соревнований прошёл в местном мотопарке. Гонщики преодолели сложную трассу с препятствиями – рвами, каменистыми участками и заграждениями из покрышек.

«Мотофестиваль уже стал визитной карточкой нашего города. С каждым годом он привлекает всё больше участников и зрителей. Приятно отметить, что мотоциклетный спорт завоёвывает всё большую популярность в округе. Мотоджимхана впервые пройдёт 9 августа в Зарайске в рамках празднования Дня города. Мотофристайл уже второй раз соберёт публику. С нетерпением ждём каждого выступления мотогонщиков. Спасибо спортсменам за яркие эмоции», – сказал глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.