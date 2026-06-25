В летних лагерях отдохнули уже более 80 тысяч подмосковных детей
Свыше 80 тысяч юных жителей Подмосковья отдохнули с начала летних каникул в стационарных и пришкольных лагерях. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на выездном заседании в оздоровительном комплексе «Литвиново», сообщает пресс-служба регионального парламента.
Голубев отметил, что система детского отдыха организована так, чтобы охватить максимальное число ребят.
«Всего за лето планируется предоставить отдых в лагерях 500 тысячам детей. Особое внимание уделяется сиротам, ребятам из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — сказал депутат.Он добавил, что в трёх лагерях Московской области проходят смены для детей участников специальной военной операции.