В Мытищах на финал Кубка Александра Овечкина соберутся звёзды хоккея
На ледовой арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова 8 августа пройдёт финальный день VIII Международного турнира по хоккею «Кубок Александра Овечкина». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Кульминацией турнира станет традиционный Матч звёзд. В нём примут участие легенды российского хоккея и действующие игроки НХЛ.
«После матча состоится финал турнира OviCup среди лучших детско-юношеских команд России. Переходящий кубок победителю вручит лично Овечкин. Сам турнир этом году пройдёт с 1 по 8 августа на двух площадках – в Красногорске и Мытищах. За главный трофей поборются 24 команды ведущих хоккейных академий», – рассказали в министерстве.Оформить бесплатные билеты на турнир можно будет с 27 июля на сайте.