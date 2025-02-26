Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Свыше 700 сотрудников областного онкодиспансера прошли диспансеризацию

Свыше 700 сотрудников областного онкодиспансера прошли диспансеризацию

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Оригинал
Более 700 сотрудников Московского областного онкологического диспансера прошли ежегодную диспансеризацию, подтверждая важность регулярного контроля за здоровьем, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Комплексное медицинское обследование помогает выявить хронические заболевания, факторы риска и состояния, требующие коррекции.

Для медицинских работников диспансеризация особенно актуальна, поскольку их деятельность связана с высокими нагрузками и стрессами.

«Процесс диспансеризации включал в себя несколько этапов. Кроме того, обязательной частью программы являлась консультация узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога и гинеколога. Регулярные обследования помогают своевременно принимать меры по улучшению самочувствия и предотвращению профессиональных заболеваний», — отметила специалист по охране труда областного онкодиспансера Ольга Панина.

Регулярные проверки позволяют своевременно принимать меры для поддержания здоровья и предотвращения профессиональных заболеваний. Такая практика не только способствует благополучию персонала, но и повышает эффективность работы всего учреждения.

Читайте также:

В Люберцах полицейские спасли из горящего дома двух женщин и собаку

Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом

10 компаний из Подмосковья представили продукты и напитки на выставке в Дубае
#врачи
#проверки
#диспансеризация
#меры
#заболевания
#минздрав мо
#подмосковье
В Люберцах полицейские спасли из горящего дома двух женщин и собаку
26 февраля 2025, 09:14

Министерство здравоохранения Московской областиФото:

Сотрудники патрульно-постовой службы в Люберцах вынесли из горящей квартиры двух женщин и эвакуировали из соседней квартиры лабрадора, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Лейтенант полиции Василий Соколов, лейтенант полиции Кирилл Русаков, старший сержант полиции Никита Косачев и сержант полиции Павел Поняев ночью в ходе патрулирования заметили столб дыма. Оказалось, что в одном из домов горит квартира на пятом этаже, в которой находятся две женщины. В этот момент к месту пожара подъехали сотрудники МЧС и совместными усилиями полицейские и спасатели вынесли из огня сначала 47-летнюю хозяйку квартиры, а потом её 71-летнюю мать. Кроме того, из соседней квартиры полицейские вывели собаку породы лабрадор», — говорится в сообщении.
Обе женщины были без сознания, их передали медикам скорой помощи. Пенсионерка впоследствии скончалась в больнице.

Читайте также:

В США учительница накачала наркотиками и изнасиловала 10 учеников

Российский турист скончался после четырехдневного запоя на Пхукете

Американка родила во время школьной экскурсии по Европе и выбросила малыша в окно отеля
#люберцы
#пожар
#полиция
#спасение
#мвд московской области
#собака
#животное
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье реализуют более 1160 инвестиционных проектов
25 февраля 2025, 22:57

Игорь Брынцалов (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Московской области сегодня реализуют более 1160 инвестиционных проектов. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отчитываясь о результатах работы в Балашихе за 2024 год.
«Регион является одним из самых инвестиционно-привлекательных. У нас реализуется более 1160 инвестпроектов, более 320 из которых – в сфере импортозамещения. Теперь можно размещать импортозамещающее производство на участке площадью менее 2 га», – сказал Брынцалов.
Он также перечислил адресные меры поддержки бизнеса в Подмосковье. Так, в прошлом году появился налоговый вычет для предприятий, безвозмездно передающих оборудование образовательным организациям. Кроме того, мы продлили до конца 2026 года действие льгот для индивидуальных предпринимателей и для IT-организаций

Спикер регионального парламента добавил, что предприниматели Балашихи активно пользуются мерами поддержки. Поэтому округ входит в число самых экономически развитых в Подмосковье.

Читайте также:

В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей

В Балашихе открывается производство оборудования для скважин

Предприниматели Подмосковья смогут участвовать в бизнес-миссии с компаниями Ирана
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#игорь брынцалов
#балашиха
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом
25 февраля 2025, 22:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медики НИКИ детства провели двухдневную выездную консультацию детей с муковисцидозом и первичной цилиарной дискинезией в Республиканской детской клинической больнице Уфы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачебный десант приехал в столицу Башкортостана уже в третий раз. На сей раз осмотрели более 50 юных пациентов с муковисцидозом, бронхоэктазами и первичной цилиарной дискинезией.
«Мы провели диагностические исследования, взяли браш-биопсию. Одни скорректировали терапию, другим – назначили лечение, подробно ответили на вопросы родителей. Такие выездные консультации - не только помощь маленьким пациентам и их семьям, но и обучение для их лечащих врачей. Мы рассказываем коллегам, как наблюдать за пациентами с муковисцидозом, как проводить терапию», – рассказала замдиректора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.
Между Республиканской детской клинической больницей Уфы и НИКИ детства действует соглашение о взаимном сотрудничестве. Подмосковные врачи поделились опытом организации помощи детям с муковисцидозом в Московской области, рассказали о работе Центра муковисцидоза НИКИ детства.

Читайте также:

Егорьевские врачи избавили пациентку от запущенной множественной миомы матки

В Детском центре им. Рошаля спасли младенца с критическим пороком сердца

Подмосковные хирурги прооперировали 195-килограммовую пациентку
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#врачи
#дети
#пациенты
#башкирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владельцев участков на границе с лесом обязали подготовиться к сезону пожаров
25 февраля 2025, 22:34

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Владельцы земельных участков в Подмосковье на границе с лесом должны подготовиться к пожароопасному сезону. Об этом заявил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«В регионе более 12 тыс. участков находятся на границе с государственным лесным фондом. Собственники и арендаторы должны провести противопожарное обустройство своих участков, чтобы не допустить переход огня на земли лесного фонда и возникновение лесных пожаров», – сказал Агулов
Лесничества региона начали направлять собственникам и арендаторам прилегающих к лесу земельных участков уведомительные письма с предупреждениями. Перед началом пожароопасного сезона лесничие проверят прилегающие к лесу территории.

Согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах», со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования нового снежного покрова участок на границе с лесом должен быть очищен от сухой травы, валежника, отходов производства и потребления, порубочных остатков и горючих материалов на полосе не менее 10 м от границы леса. Его также можно отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или другим противопожарным барьером.

Собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к лесному фонду, могут сами провести опашку своих участков или обратиться за услугой в специализированную организацию. Такие виды работ выполняет подведомственный Комлесхозу Центрлесхоз». Проконсультироваться можно тел. 8 (919) 990-24-59. Можно также написать на электронную почту Clh.ohranalesa@mail.ru или зайти на сайт.

В Комлесхозе напомнили, что предусмотрена административная ответственность за нарушение «Правил пожарной безопасности в лесах». Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Читайте также:

Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы

Общая протяжённость маршрутов лесных патрулей Подмосковья составит 129 тыс. км

Комлесхоз Подмосковья за год выиграл в судах более тысячи дел
#лес
#комлесхоз мо
#евгений агулов
#пожары
#лесные пожары
#природные пожары
#безопасность
#московская область
#подмосковье
#штрафы
#земля
#участок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более чем в 10 городских округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
25 февраля 2025, 22:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье специалисты Мосавтодора отремонтировали выцветшие и повреждённые, а также восстановили отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах 11 городских округов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В порядок привели знаки в Волоколамске, Серпухове, Коломне, Шатуре, Егорьевске, Жуковском, Балашихе и Люберцах, а также в малых населённых пунктах Луховиц, Мытищ и Люберец.
«Отсутствующий или поврежденный знак опасен для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и повышает риск аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.
Там добавили, что дорожную сеть сотрудники Мосавтодора обследуют еженедельно. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и линиям освещения.

Читайте также:

Расписание электричек трёх направлений МЖД изменится в марте

Названа самая частая причина гибели людей на железной дороге в Подмосковье

ЦППК размещает QR-коды для обратной связи с пассажирами
#московская область
#подмосковье
#транспорт
#минтранс мо
#знаки
#дороги
#дорожные знаки
#ремонт
#реставрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате