Свыше 700 сотрудников областного онкодиспансера прошли диспансеризацию

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Более 700 сотрудников Московского областного онкологического диспансера прошли ежегодную диспансеризацию, подтверждая важность регулярного контроля за здоровьем, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Процесс диспансеризации включал в себя несколько этапов. Кроме того, обязательной частью программы являлась консультация узких специалистов: офтальмолога, оториноларинголога и гинеколога. Регулярные обследования помогают своевременно принимать меры по улучшению самочувствия и предотвращению профессиональных заболеваний», — отметила специалист по охране труда областного онкодиспансера Ольга Панина.
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Дайана Хусинова