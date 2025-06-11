Свыше 800 подольских выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и информатике

11 июня 2025, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске более 800 подольских выпускников сдали в ходе ЕГЭ иностранный язык и информатику. Эти предметы по выбору лидируют на едином государственном экзамене, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Информатику сдавали почти 450 11-классников, иностранный язык – порядка 400. За порядком в пунктах проведения экзаменов следили общественные наблюдатели, в том числе родители выпускников. Все пункты оснастили необходимой аппаратурой. В аудиториях проведения экзамена установили необходимое оборудование. Ребята надевали специальную гарнитуру и отвечали на вопросы. Записи ответов передавали в Региональный центр обработки информации технические специалисты», – рассказали в администрации.