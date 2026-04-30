Свыше 90 парков Подмосковья откроют в первые майские выходные тёплый сезон
Более чем в 90 подмосковных парках 1-3 мая проведут общеобластное мероприятие «Открытие тёплого сезона». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут посмотреть концерты под открытым небом, посетить парковые лаборатории, принять участие в открытии общественных огородов, других активностях.
В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 1 мая посетителей ждут концертные программы и знакомство с казачьей культурой. Детей приглашают на творческий мастер-класс и игровую программу. Желающие смогут присоединиться к посеву семян растений в аптекарском огороде и воссозданию исторического грушевого сада.
Центральный парк Лобни в тот же день ждёт посетителей на дискотеке с пришельцами, концертной программе «С музыкой веселее» и квесте «Знакомство со стражами парков». Состоится также посадка «Сказочного огорода».
В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа в первый день мая пройдут шествие «Мир! Труд! Май!», а также экскурсия «Усадьба Одоевских и Ланских». Завершится день праздничной программой.
2 мая в парке «Ёлочки» в Домодедове состоится масштабный концерт группы «Пропаганда». Пройдёт конкурс-дефиле «Костюмы из бумаги». Песни военных лет прозвучат на музыкальной площадке с духовым оркестром.
3 мая Городской парк Павловского Посада пригласит посетить «Мастерскую весенних чудес» и выставку-фотозону с элементами павловопосадских платков.
Подробнее о предстоящих мероприятиях можно прочитать на сайте министерства.
