В Можайске ищут подрядчика на благоустройство парка
Благоустройство парка 50-летия СССР, расположенного в Можайском округе, планируют провести в текущем году. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить парк общей площадью более двух гектаров», — отмечается в сообщении.Работы планируется проводить в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счёт бюджетов региона и округа. Начальная цена лота составляет 162 миллиона 774 тысячи 328 рублей 80 копеек. Заявки принимаются до 18 мая.