В Подмосковье за шесть месяцев устранили более 1,2 тыс. случаев самозахвата земли
1243 случая самовольного захвата земельных участков устранили в Московской области за первые два квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Нарушения выявили инспекторы муниципального земельного контроля.
«Обнаружив нарушение, земельные инспекторы рассказывают правообладателям, какие существуют варианты для исправления ситуации. Таких вариантов два: либо демонтировать строение, установленное на чужой земле, либо оформить перераспределение. В настоящее время строения демонтировали на 444 участках, а в собственность оформили 799 участков», — рассказал министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.Округами-лидерами по устранению самозахвата земли стали Балашиха, где порядок навели на 30 участках, Чехов (25 участков) и Богородский округ (20 участков).