Во Фрянове снесли аварийный многоквартирный дом 1955 года постройки

Двухэтажный многоквартирный дом, построенный 70 лет назад, снесли на улице Московская в посёлке городского типа Фряново округа Щёлково, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома составляла около 580 квадратных метров. Обследование строительных конструкций здания показало, что дом находится в аварийном состоянии. Жильцов из расположенных там 24 квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В первом квартале 2025 года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора.
Всего в округе Щёлково было выявлено 360 аварийных зданий, недостроев и самостроев. На сегодняшний день 247 зданий снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
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