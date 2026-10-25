Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Архангела Михаила в Акулинино

25 октября 2026, 16:05

Патриарх Кирилл возглавил литургию в храме Архангела Михаила в Акулинино

оригинал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: канал Андрея Воробьёва в «Максе»)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня возглавил Божественную литургию в храме Архангела Михаила в деревне Акулинино под Домодедово. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Глава региона вместе с прихожанами принял участие в богослужении. По его словам, для этого храма сегодняшнее событие имеет особое значение.



Первая церковь была возведена здесь еще в 1687 году, но в 1935-м её закрыли и разобрали. Спустя много лет святыню возродили на новом месте благодаря усилиям Сергея Чемезова и команды Госкорпорации «Ростех», отметил губернатор. В 2024 году Святейший Патриарх Кирилл провёл освящение возрождённой церкви, а сегодня вновь возглавил здесь литургию.



Андрей Воробьёв (Фото: канал Андрея Воробьёва в «Максе»)

Территория вокруг храма также претерпела изменения, подчеркнул он. В прошлом году завершилось благоустройство парка «Серая цапля»: были созданы прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.





«Возрождение таких святынь — это сохранение нашей истории, веры и традиций, которые объединяют поколения. Благодарю Святейшего Патриарха Кирилла за внимание к Подмосковью и всех, кто помогает сохранять наше духовное наследие», — добавил Воробьёв.