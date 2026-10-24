В Домодедовской поликлинике начали проверять сосуды за 15 минут

24 октября 2026, 18:22

Фото: Надежда Муртакова

В поликлинике в Домодедово теперь можно определить возраст сосудов, просто приложив палец к специальному датчику. В центре московского долголетия установили фотоплетизмограф, который за 15 минут оценивает вероятность инфаркта и инсульта задолго до их возникновения.







Врач по медицинской профилактике Домодедовской больницы Алина Яценко сообщила, что процедура абсолютно безболезненна. Сначала датчик на пальце фиксирует пульсовую волну. После этого на плечо пациента на пять минут надевают манжету, полностью перекрывая кровоток. За это время в сосудах накапливаются специфические вещества.



Когда манжету снимают, устройство через три минуты повторно измеряет пульс. Этот показатель демонстрирует, насколько эффективно артерии расширяются в ответ на пробу. По словам специалиста, именно так оценивается их истинная эластичность.



С возрастом сосуды неизбежно теряют свою гибкость, что приводит к повышению давления. Фотоплетизмография позволяет выявить этот процесс на ранних стадиях, до того как проблема станет серьёзной.



Яценко отметила, что проверить состояние своих артерий стоит не только пожилым людям. Этот метод будет полезен всем, кто заботится о своём здоровье и стремится получить объективную информацию о работе своей кровеносной системы.