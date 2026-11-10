Около 300 специалистов Подмосковья смогут получить льготную ипотеку в 2027 году

10 ноября 2026, 14:04

оригинал Фото: Медиасток.рф

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в Подмосковье в 2027 году намерены направить более 1,1 миллиарда рублей на льготную ипотеку для специалистов ключевых отраслей. Участниками двух региональных программ станут около 300 человек, информирует пресс-служба Мособлдумы.