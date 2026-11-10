Около 300 специалистов Подмосковья смогут получить льготную ипотеку в 2027 году
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в Подмосковье в 2027 году намерены направить более 1,1 миллиарда рублей на льготную ипотеку для специалистов ключевых отраслей. Участниками двух региональных программ станут около 300 человек, информирует пресс-служба Мособлдумы.
По программе «Социальная ипотека» свидетельства на улучшение жилищных условий планируют выдать более чем 100 специалистам. На эти цели регион предусмотрит свыше 480 миллионов рублей. Участники получают субсидию на первоначальный взнос в размере 50% стоимости жилья. Оставшуюся половину основного долга по кредиту регион компенсирует ежемесячно в течение десяти лет.
Ещё более 180 человек смогут воспользоваться «Бюджетной ипотекой». На неё планируют выделить свыше 680 миллионов рублей. По этой программе участник получает выплату на первоначальный взнос. Она составляет 40% расчётной стоимости жилья.
«Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Она доступна врачам, среднему медперсоналу, учителям, учёным, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам-преподавателям. Программу «Бюджетная ипотека» запустили в 2024 году для медицинских работников. Позже в неё включили педагогов, учёных и сотрудников ОПК.
Подать заявление на льготную ипотеку можно на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Сервис с помощью искусственного интеллекта проверяет загруженные документы, сообщает об ошибках в файлах и следит за сроком действия свидетельства на «Бюджетную ипотеку».
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