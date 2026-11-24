Таможенники нашли в Подмосковье нелегальную технику на 28 млн рублей
Сотрудники Центральной акцизной таможни выявили на складе в Московской области партию из 376 единиц техники стоимостью свыше 28 млн рублей. Товары ввезли в Россию с нарушением требований таможенного законодательства.
В состав груза вошли мотоциклы, квадроциклы и детские электромобили китайского производства. Вся техника принадлежала одному владельцу. Проверка после выпуска товаров показала расхождения между сведениями в документах и фактическим количеством продукции. Отличались и характеристики части груза.
Таможенники признали партию незаконно перемещенной через границу Евразийского экономического союза. Размер неуплаченных пошлин и налогов превысил 11 млн рублей. Технику изъяли. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.
Максимальное наказание по этой статье достигает пяти лет лишения свободы. Суд может назначить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
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