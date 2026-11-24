24 ноября 2026, 10:00

Фото: пресс-служба Центральной акцизной таможни

Сотрудники Центральной акцизной таможни выявили на складе в Московской области партию из 376 единиц техники стоимостью свыше 28 млн рублей. Товары ввезли в Россию с нарушением требований таможенного законодательства.