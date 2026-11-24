24 ноября 2026, 06:55

Фото: канал в MAX «МЧС Алтайского края»/@mchs_altkray

В селе Кулунда в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в канале «МЧС Алтайского края» на платформе MAX.