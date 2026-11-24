В жилой пятиэтажке на Алтае произошли взрыв газа и пожар, часть здания обрушилась
В селе Кулунда в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в канале «МЧС Алтайского края» на платформе MAX.
ЧП произошло утром 24 ноября 2026 года в доме на улице Механизаторской. В результате инцидента обрушились четвёртый и пятый этажи в двух подъездах. В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и все взаимодействующие службы. Идёт ликвидация возникшего пожара и эвакуация жителей.
Информация о пострадавших уточняется. По сведениям Telegram-канала SHOT, травмы могли получить около 15 человек. Кроме того, согласно предварительным данным РЕН ТВ, погиб мужчина 1974 года рождения.
В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей, также назначаются необходимые судебные экспертизы.
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