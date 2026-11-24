В австрийском Тироле девять человек пострадали в массовом ДТП с 14 машинами
В австрийском Тироле в массовом ДТП с участием 14 автомобилей пострадали девять человек. Об этом сообщает телерадиокомпания ORF.
Авария произошла в понедельник около 17:00 по местному времени на автомагистрали A12 (Иннталь) в районе Петтнау (округ Инсбрук-Ланд). В результате случившегося восемь человек получили лёгкие травмы, ещё один — травмы средней тяжести.
На место ДТП прибыли полиция, добровольная пожарная команда Цирля и несколько подразделений Красного Креста. Пострадавших доставили в больницу Халль-ин-Тироле и клинику Инсбрука.
На время ликвидации последствий аварии автомагистраль перекрыли в направлении Ландека, из-за этого образовалась многокилометровая пробка. Работы завершились после 19:30, и нормальное движение транспортных средств на участке восстановили.
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