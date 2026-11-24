Камера в Новосибирской области сняла летящий силуэт: семья заподозрила мистику
Жительница поселка Ордынское Юлия рассказала о необычной записи с камеры наблюдения, установленной возле дома ее родителей. Поздним вечером устройство заметило над проселочной дорогой странный силуэт, после чего объект исчез на соседнем участке. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По словам 34-летней женщины, при просмотре видео родственники разглядели в фигуре очертания маленького привидения, похожего на персонажа Каспера. Семья предположила, что камера могла зафиксировать полтергейст.
Возможной причиной необычного эффекта родные считают паутину перед объективом. Юлия усомнилась в этой версии: устройство установили недавно, а из-за холодной погоды появление паука кажется маловероятным. В поле зрения камеры находится гирлянда, размещенная рядом с домом.
После просмотра записи девушка вспомнила еще один странный случай. Однажды после бани ей показалось, что кто-то идет следом. Юлия рассказала об ощущениях супругу и выяснила, что он тоже иногда чувствует чье-то присутствие.
Родители женщины построили дом самостоятельно и переехали в него в 2015 году. По словам семьи, поблизости нет кладбищ или мест с дурной репутацией. До недавнего времени жильцы не замечали ничего необычного.
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