24 ноября 2026, 09:42

Фото: iStock/Paul Campbell

Жительница поселка Ордынское Юлия рассказала о необычной записи с камеры наблюдения, установленной возле дома ее родителей. Поздним вечером устройство заметило над проселочной дорогой странный силуэт, после чего объект исчез на соседнем участке. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.