В Солнечногорске провели забег в рамках акции «Марафон зелёных дел»
На стадионе «Металлург» провели легкоатлетический забег «Солнечногорск бежит» ко Дню эколога. Он собрал 36 участников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Марафон зелёных дел». Бегуны соревновались на дистанции 1000 м.
«Рады, что жители нашего округа активно поддерживают экологические инициативы. Такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к природе и здоровому образу жизни среди населения», – сказала замглавы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.Особое внимание на мероприятии уделили экологическому воспитанию. Региональный оператор «ЭкоПромСервис» организовал «Эко Теннис». Участники в игровой форме познакомились с правилами сортировки отходов.