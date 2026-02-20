В Лыткарине задержали закладчицу наркотиков

20 февраля 2026, 15:23

Полицейские задержали в Лыткарине местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При личном досмотре у женщины нашли 12 обмотанных изолентой свёртков, в которых находился светлый порошок.





«Экспертиза показала, что вещество, содержавшееся в свёртках, является метадоном», — говорится в сообщении.