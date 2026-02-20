В Лыткарине задержали закладчицу наркотиков
Полицейские задержали в Лыткарине местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При личном досмотре у женщины нашли 12 обмотанных изолентой свёртков, в которых находился светлый порошок.
«Экспертиза показала, что вещество, содержавшееся в свёртках, является метадоном», — говорится в сообщении.Следствие установило, что женщина сделала восемь тайников-«закладок» с наркотиками.
Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда женщину оставили под стражей.
