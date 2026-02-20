В Химках двое мужчин попались на краже из магазина 19 бутылок спиртного
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трое злоумышленников похитили из магазина в Химках 19 бутылок с алкоголем. Двоих подозреваемых удалось задержать — 23-летнего местного жителя и 35-летнего приезжего из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Преступление произошло продуктовом магазине, расположенном в Транспортном проезде.
«Вечером трое мужчин зашли в торговый зал, сложили в рюкзаки бутылки со спиртным и попытались вынести их, не оплатив. Продавец заметил происходящее, попытался остановить недобросовестных покупателей, но они сбежали с украденным», — говорится в сообщении.Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. Установили личности двух участников преступления и задержали их в Москве. Сейчас ведётся поиск третьего грабителя.