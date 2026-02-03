В подмосковной усадьбе Вязёмы состоится концерт камерной музыки
Концерт камерной музыки «Зимние акварели» проведут в большом зале восточного флигеля усадьбы Вязёмы историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттризма Московской области.
Для слушателей выступят арфистка Мария Фёдорова, флейтист Сергей Журавель и пианистка Екатерина Олейникова.
«Музыканты исполнят произведения Моцарта, Клерамбо и других композиторов. Концерт начнётся в три часа дня. Возрастные ограничение — 6+», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что мероприятие состоится в рамках цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе» имени З.А. Игнатьевой».
Музей-заповедник расположен по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Большие Вязёмы.