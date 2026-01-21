Театр «Чеховская студия» приглашает жителей Подмосковья на спектакль «Скамейка»

21 января 2026, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

24 января в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Чехове жителей и гостей Московской области приглашают на спектакль «Скамейка». Постановку по пьесе Александра Гельмана покажет Мелиховский театр «Чеховская студия». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.