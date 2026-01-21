Театр «Чеховская студия» приглашает жителей Подмосковья на спектакль «Скамейка»
24 января в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Чехове жителей и гостей Московской области приглашают на спектакль «Скамейка». Постановку по пьесе Александра Гельмана покажет Мелиховский театр «Чеховская студия». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Спектакль рассказывает историю случайной встречи двух одиноких людей. Судьба сводит разведённую женщину, которая пытается понять себя, и мужчину, несчастного в браке и ищущего утешение в мимолётных знакомствах. Разговор на обычной скамейке постепенно превращается в откровенный диалог о любви, измене и надежде.
Действие разворачивается в формате стендап-кафе. Зрители становятся частью происходящего: граница между сценой и залом почти исчезает. Минимальные декорации оставляют пространство для воображения, а реальные ресторанные детали в зале усиливают эффект присутствия. Музыкальный фон из джаза, блюза и рока помогает глубже прочувствовать эмоции героев.
Режиссёро спектакля — Татьяна Воронина. На сцене — заслуженная артистка России Наталья Беляева и актёр Сергей Кирюшкин.
Начало спектакля — в 17:00. Возрастное ограничение 18+.
Подробную информацию и билеты можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Мелихово».
