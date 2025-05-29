18 жителей Подмосковья стали финалистами акции «Вселенная атомных городов»

29 мая 2025, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

18 участников из Московской области стали финалистами Всероссийской акции «Вселенная атомных городов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Акция, посвящённая 80-летию отечественной атомной промышленности, проходила с 15 по 30 апреля в онлайн-формате. Участниками стали школьники в возрасте от 6 до 18 лет. Организаторы подвели её итоги.

«Было подано 1,6 тыс. заявок со всей России. В финал вышли 102 школьника, 18 из которых представляли Подмосковье. Самыми активным участниками оказались ребята из Свердловской, Московской областей и Ставропольского края. 40 заявок поступило от школьников атомных городов. Лидером среди них оказалась подмосковная Электросталь. В конкурсе также участвовали дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участники рисовали плакаты, снимали видеоролики и сочиняли литературные произведения», – рассказали в министерстве.