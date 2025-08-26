Телефонные мошенники начали выдавать себя за мастеров по замене телеантенн

26 августа 2025, 11:28

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Новую двухступенчатую схему обмана начали использовать телефонные мошенники: теперь на первом этапе они выдают себя за мастеров по замене антенн для цифрового эфирного телевидения. Об этом жителей Московской области предупреждают специалисты регионального Мингосуправления.





Мошенники звонят и рассказывают, что в доме якобы меняют цифровое телевидение, а затем просят назвать код из смс-сообщения — «для подключения к новой системе».





«Получив код, мошенники приступают ко второму этапу обмана. Жертве звонят лжесотрудники Роскомнадзора и рассказывают о взломе аккаунта на «Госуслугах», благодаря чему злоумышленники оформили доверенность на распоряжение банковскими счетами. И сохранить деньги можно, только переведя из на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.