В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Лондона в Пекин

26 августа 2025, 09:07

Baza: самолет с 311 пассажирами из Лондона сел в Нижневартовске из-за двигателя

Фото: iStock/Sitikka

Рейс Лондон–Пекин авиакомпании Air China неожиданно приземлился в Нижневартовске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.