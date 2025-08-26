В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Лондона в Пекин
Рейс Лондон–Пекин авиакомпании Air China неожиданно приземлился в Нижневартовске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации, полученной от источника канала, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность двигателя. На борту Boeing 777-39L(ER) находились 311 пассажиров.
Лайнер, вылетевший из лондонского аэропорта Хитроу в 21:43 (по UTC), успешно приземлился в Нижневартовске в 06:23 по московскому времени. Посадка прошла без происшествий: самолет самостоятельно развернулся на взлетно-посадочной полосе и доехал до перрона, используя только один двигатель.
Экипаж выбрал Нижневартовск для посадки из-за благоприятных погодных условий и длинной взлетно-посадочной полосы, что позволило безопасно приземлить столь крупное воздушное судно. При этом пилоты не обращались за помощью к аварийным службам.
В аэропорту Нижневартовска персонал оперативно подготовился к приему самолёта и быстро подогнал трап. Источник издания предположил, что авиакомпания направит резервный борт с техниками и необходимыми деталями, так как местные специалисты не смогут выполнить ремонт такого лайнера на месте.
