Телефонные мошенники забрали у 24-летнего жителя Мытищ 1,5 млн рублей

14 мая 2026, 15:12

24-летний житель Мытищ стал жертвой телефонных мошенников и лишился полутора миллионов рублей, взятых в кредит. Об это сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и убедили молодого человека, что в целях сохранения заёмных средств и погашения кредита деньги нужно обналичить и передать посыльному «для декларирования».





«Молодой человек сделал так, как ему сказали, а потом понял, что попался на уловку преступников, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.