Телефонные мошенники забрали у 24-летнего жителя Мытищ 1,5 млн рублей
24-летний житель Мытищ стал жертвой телефонных мошенников и лишился полутора миллионов рублей, взятых в кредит. Об это сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и убедили молодого человека, что в целях сохранения заёмных средств и погашения кредита деньги нужно обналичить и передать посыльному «для декларирования».
«Молодой человек сделал так, как ему сказали, а потом понял, что попался на уловку преступников, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские сумели вычислить и задержать курьера. Оказалось, что это 19-летний москвич. Он признался, что по заданию кураторов забирал у граждан деньги, а потом переводил их на указанные ему криптокошельки.
Сейчас ведётся розыск остальных участников мошеннической схемы.