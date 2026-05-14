Опоздавший на посадку россиянин пытался остановить самолёт перед взлётом
Тюменский суд назначил местному жителю штраф в три тысячи рублей за попытку остановить самолёт перед взлётом. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.
Инцидент случился 13 мая в аэропорту Рощино. Примерно в 6:40 утра по местному времени сотрудники службы авиационной безопасности заметили постороннего мужчину: он нарушил запрет и направился к воздушному судну, которое готовилось выполнить рейс в Норильск.
Транспортные полицейские получили сигнал от охраны и оперативно задержали нарушителя на стоянке лайнеров. Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения боялся опоздать на рейс. Он находился в туалете, когда объявили посадку, не успел пройти к гейту, выбежал на перрон и надеялся, что его пустят на борт.
В отношении нарушителя полиция составила протокол по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ. В ведомстве напомнили, что аэропорты — режимные объекты со строгими правилами пропускного режима.
Читайте также: