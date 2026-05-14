Опоздавший на посадку россиянин пытался остановить самолёт перед взлётом

14 мая 2026, 15:03

Суд назначил тюменцу штраф за попытку остановить самолёт в аэропорту Рощино

Тюменский суд назначил местному жителю штраф в три тысячи рублей за попытку остановить самолёт перед взлётом. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.