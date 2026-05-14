В Индии более 100 жителей погибли из-за многочасового шторма
В индийском штате Уттар-Прадеш шторм унёс жизни более ста человек. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на местные власти.
Уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи штата Уттар-Прадеш Харикеш Бхаскар проинформировал, что как минимум 104 человека погибли из-за непрекращающихся ливней, молний и шторма.
Стихия бушует в разных районах штата уже 36–48 часов. Бхаскар добавил, что специалисты продолжают следить за ситуацией. Круглосуточный единый командный центр работает на максимуме своих возможностей.
Сообщается, что власти уже начали выплачивать компенсации пострадавшим и организовали инспекции на местах. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индийской коллеге Дроупади Мурму и премьер-министру республики Нарендре Моди.
