Жителя Хабаровского края осудили за преступления против несовершеннолетних
Суд в Хабаровске приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Также осужденному запретили заниматься деятельностью в сфере образования. После освобождения ему будет назначено ограничение свободы сроком на один год. Суд постановил применять к мужчине принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. Приговор обжалован защитой.
Важно с раннего возраста объяснять детям правило личных границ: их тело принадлежит только им, и никто не имеет права трогать его без разрешения, особенно в местах, которые закрывает нижнее белье. Ребенок должен знать, что может сказать «нет», уйти и обратиться за помощью, даже если речь идет о знакомом, родственнике, учителе или другом взрослом. При этом лучше говорить спокойными и понятными словами, без запугивания.
Нужно регулярно напоминать ребенку, кому он может доверять: например, родителям, близкому родственнику, школьному психологу или учителю. Полезно договориться о фразах, которые можно использовать в сложной ситуации: «Мне страшно», «Со мной произошло что-то неприятное», «Я не хочу об этом говорить, но мне нужна помощь». Важно объяснить, что за такой рассказ его не будут ругать и что он не виноват в действиях другого человека.
Если ребенок все же рассказал о возможном насилии, взрослому следует выслушать его без обвинений, сомнений и давления. Не стоит самостоятельно проводить подробный «допрос» или просить повторять историю много раз — достаточно уточнить, нужна ли ребенку помощь и находится ли он сейчас в безопасности. Следует сказать: «Я тебе верю», «Ты не виноват», «Я рядом» — и обратиться к специалистам и в правоохранительные органы.
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