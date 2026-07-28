Жителя Хабаровского края осудили за преступления против несовершеннолетних

28 июля 2026, 08:45

Фото: iStock/Yingko

Суд в Хабаровске приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.