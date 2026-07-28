Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке
Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке. Об этом пишет SHOT.
Жительница села Усть-Белая связалась со спасательными службами, чтобы найти своих родителей, которые пропали на моторной лодке на озере Красное. Связи с ними нет уже несколько часов. Волонтёры проводят поисковые работы на берегу озера, а для продолжения операции рассматривают возможность использования вертолёта.
Озеро Красное является самым крупным водоёмом Анадырской низменности. Своё название оно получило благодаря красным и бурым породам, которые придают воде характерный оттенок. Длина озера составляет 35 километров, ширина — 15 километров, а глубина достигает четырех метров. Его площадь равна 458 квадратным километрам.
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