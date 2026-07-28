Правоохранители раскрыли сеть подпольных интим-салонов в регионах РФ

28 июля 2026, 05:59

Полиция задержала организаторов интим-салонов в Хабаровске и Владивостоке

Фото: iStock/Moussa81

Полиция ликвидировала сеть подпольных интим‑салонов, действовавших в Хабаровске и Владивостоке, и задержала причастных к организации незаконного бизнеса. Об этом проинформировало УМВД по Хабаровскому краю.





Совместно со спецназом Росгвардии оперативники пресекли работу трёх заведений. Салоны функционировали с 2018 года во Владивостоке, а с 2024 года — ещё и в Хабаровске. Помещения были обустроены для оказания услуг интимного характера: в них имелись кровати, санузлы, сауны и мини‑бары. При этом деятельность маскировали под предоставление релакс‑процедур.



Правоохранители задержали двух организаторов — 32‑летнюю женщину и 28‑летнего мужчину, а также бухгалтера сети. Кроме того, под стражу взяли семь жительниц Дальнего Востока в возрасте от 24 до 42 лет, которые предоставляли интимные услуги. В отношении трёх фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.