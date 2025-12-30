Телемедицина теперь будет помогать жителям Подмосковья закрыть больничный
Для жителей Подмосковья упростили закрытие листов нетрудоспособности. Сделать это можно с помощью телемедицинской консультации, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Воспользоваться услугой могут жители региона, прикреплённые к подведомственным министерству поликлиникам.
«Современные сервисы упрощают получение медицинских услуг. Теперь в регионе можно закрыть листы нетрудоспособности на телемедицинской консультации. Во время онлайн-приёма врач опросит пациента, убедится в отсутствии жалоб на самочувствие и закроет больничный. Если симптомы сохраняются, пациенту предложат прийти в поликлинику для корректировки лечения», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Закрыть больничный лист с помощью телемедицины могут в том числе те пациенты, у которых он открыт для ухода за больным членом семьи. При этом пациент может очно посетить врача для закрытия больничного.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через чат-бот Денис в мессенджере MAX, приложение «РТ ДокторОнлайн», портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону горячей линии 122 или на приёме у врача.