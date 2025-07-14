Кристина Резцова готова поехать на Олимпиаду 2026 в нейтральном статусе
Двукратная призер Олимпийских игр Кристина Резцова готова участвовать в Олимпиаде 2026 в Италии в нейтральном статусе.
В интервью Metaratings.ru она отметила, что уже выступала на Играх в Пекине как спортсменка Олимпийского комитета России и не видит проблем в повторном участии.
Резцова также выразила надежду, что российских спортсменов допустят к играм, несмотря на сложности, связанные с политической ситуацией и отсутствием механизма допуска под нейтральным флагом. Для нее главное — выступить и завоевать медаль.
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