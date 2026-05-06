Теннисисты-колясочники из Подмосковья стали призёрами первенства России
Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники подмосковного семейного центра «Дмитровский» на первенстве России по теннису на колясках. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 5 мая.
«Среди девушек в парном разряде второе место заняла Анна Аксёнова из Дмитрова, выступавшая с напарницей Анной Ахмедовой из Москвы. А среди юношей серебро в парном разряде выиграл тандем дмитровчанина Анушервона Турсунова и нижегородца Ильи Сердцева», — говорится в сообщении.Кроме того, Анушервон Турсунов получил бронзовую награду в личном разряде.
Подмосковные спортсмены тренируются под руководством тренеров спортшколы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Вадима Обухова и Александра Гуськова.