Теннисисты-колясочники из Подмосковья стали призёрами первенства России

06 мая 2026, 12:23

оригинал Анушервон Турсунов и Анна Аксёнова (фото: пресс-служба Минсоцразвития МО)

Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники подмосковного семейного центра «Дмитровский» на первенстве России по теннису на колясках. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





Соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 5 мая.





«Среди девушек в парном разряде второе место заняла Анна Аксёнова из Дмитрова, выступавшая с напарницей Анной Ахмедовой из Москвы. А среди юношей серебро в парном разряде выиграл тандем дмитровчанина Анушервона Турсунова и нижегородца Ильи Сердцева», — говорится в сообщении.