В Подмосковье за неделю подали 60 тысяч заявок на бесплатное питание школьников

07 сентября 2026, 15:30

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Около 60 тысяч заявок на оформление льготного питания для школьников подали через портал госуслуг Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Бесплатное питание в школах региона положено детям-инвалидам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того, в некоторых округах в число получателей этой льготы добавлены дополнительные категории.



