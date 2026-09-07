В Подмосковье за неделю подали 60 тысяч заявок на бесплатное питание школьников
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Около 60 тысяч заявок на оформление льготного питания для школьников подали через портал госуслуг Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Бесплатное питание в школах региона положено детям-инвалидам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того, в некоторых округах в число получателей этой льготы добавлены дополнительные категории.
Срок оказания услуги составляет три рабочих дня. Решение поступает в личный кабинет заявителя.«Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Образование», вкладке «Школа». При подаче заявки сведения о ребёнке вносятся в электронную форму автоматически — на основе данных из личного кабинета на портале «Госуслуг». «Умные сервисы» также проверяют, где учится ребёнок и есть ли у него право на льготу», — говорится в сообщении.