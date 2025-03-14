Теннисистка Андреева из Московской области вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), одержав десятую подряд победу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В четвертьфинале российская спортсменка обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Теперь в полуфинале ей предстоит встреча м Игой Свентек из Польши.
Андреева стала первой теннисисткой младше 18 лет, которой удалось выиграть 10 матчей подряд — до неё такого результата добилась Николь Вайдишова в 2005. Кроме того, Мирра является самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс с времён Марии Шараповой в том же 2005.
На нынешнем турнире россиянка не проиграла ни одного сета, уступив соперницам всего 15 геймов.
Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы
Чемпионат России по мас-рестлингу соберёт в Люберцах более 300 спортсменов
«Конечно, я нервничаю, но все зависит от того, как с этим справляться. Сегодня пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. И я не знаю почему, но я говорила себе: "От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе". На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением», — рассказала после матча Мирра.
Андреева стала первой теннисисткой младше 18 лет, которой удалось выиграть 10 матчей подряд — до неё такого результата добилась Николь Вайдишова в 2005. Кроме того, Мирра является самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс с времён Марии Шараповой в том же 2005.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
На нынешнем турнире россиянка не проиграла ни одного сета, уступив соперницам всего 15 геймов.
Читайте также:
Подмосковные спортсменки вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу
Борец Амиров из Подмосковья одержал победу на первенстве Европы
Чемпионат России по мас-рестлингу соберёт в Люберцах более 300 спортсменов
Дайана Хусинова