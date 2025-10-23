В балашихинском ЖК «Новое Павлино» поставили на кадастр три 22-этажных дома
Три 22-этажные новостройки с 1848 квартирами, возведённые в составе ЖК «Новое Павлино» на территории округа Балашиха, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детсады и школы.
«Новые дома расположены по адресам: микрорайон Новое Павлино, улица Романычева, 2 (кадастровый номер: 50:15:0090301:6812), улица Романычева, 4 (кадастровый номер: 50:15:0090301:6541) и улица Бояринова, 1 (кадастровый номер: 50:15:0090301:7627)», — говорится в сообщении.Общая площадь новостроек составляет около 78 тысяч квадратных метров. Квартиры представлены в разных форматах: от студий и однокомнатных до трёхкомнатных. На подземном уровне домов есть индивидуальные кладовые, а на первом этаже предусмотрены коммерческие помещения. Там откроют магазины, аптеки, кафе и пр.