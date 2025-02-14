«Hardcore не заплатил»: Менеджер Тарасов подтвердил задолженность Лиги перед бойцами

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova
В российских спортивных СМИ и в среде любителей боевых единоборств появилась информация о том, что Hardcore Fighting Championship (Hardcore FC, HFC, «Хардкор Файтинг») имеет задолженности перед 32 бойцами организации.
В эксклюзивном интервью сетевому изданию MMA.Metaratings.ru известный менеджер Виталий Тарасов, представляющий интересы многих участников организации, подтвердил эти сведения. Он, впрочем, не видит в этом большой проблемы: ситуации с задержками выплат случаются во всех, даже самых известных, промоушенах в мире единоборств.
Ранее сообщалось, что Hardcore имеет задолженность перед 32 бойцами организации. Среди них — Шамиль Галимов, Валерий Особов, Дмитрий Климов, Даниял Эльбаев, Абдула Рамазанов.
Примечание: Hardcore Fighting Championship («Хардкор Файтинг») — российская спортивная организация, базирующаяся в Москве. Она является частью и первым проектом созданного впоследствии крупного продюсерского центра Hardcore Media Group, который занимается спортивными промоушенами в сфере кулачного спорта, ММА, бокса, и новостных спортивных ресурсов.
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«Да, действительно, некоторая проблематика есть, но мы с лигой в контакте, обещают все долги закрыть. Что касается названных сумм, могу говорить только за своих бойцов. Не во всех случаях эти цифры точны», — сказал спортивный импресарио.
Ранее сообщалось, что Hardcore имеет задолженность перед 32 бойцами организации. Среди них — Шамиль Галимов, Валерий Особов, Дмитрий Климов, Даниял Эльбаев, Абдула Рамазанов.
Примечание: Hardcore Fighting Championship («Хардкор Файтинг») — российская спортивная организация, базирующаяся в Москве. Она является частью и первым проектом созданного впоследствии крупного продюсерского центра Hardcore Media Group, который занимается спортивными промоушенами в сфере кулачного спорта, ММА, бокса, и новостных спортивных ресурсов.
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Александр Бойцов