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«Hardcore не заплатил»: Менеджер Тарасов подтвердил задолженность Лиги перед бойцами

Менеджер Тарасов: Лига ММА Hardcore имеет долги перед российскими бойцами
Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

В российских спортивных СМИ и в среде любителей боевых единоборств появилась информация о том, что Hardcore Fighting Championship (Hardcore FC, HFC, «Хардкор Файтинг») имеет задолженности перед 32 бойцами организации.
В эксклюзивном интервью сетевому изданию MMA.Metaratings.ru известный менеджер Виталий Тарасов, представляющий интересы многих участников организации, подтвердил эти сведения. Он, впрочем, не видит в этом большой проблемы: ситуации с задержками выплат случаются во всех, даже самых известных, промоушенах в мире единоборств.

«Да, действительно, некоторая проблематика есть, но мы с лигой в контакте, обещают все долги закрыть. Что касается названных сумм, могу говорить только за своих бойцов. Не во всех случаях эти цифры точны», — сказал спортивный импресарио.



Ранее сообщалось, что Hardcore имеет задолженность перед 32 бойцами организации. Среди них — Шамиль Галимов, Валерий Особов, Дмитрий Климов, Даниял Эльбаев, Абдула Рамазанов.

Примечание: Hardcore Fighting Championship («Хардкор Файтинг») — российская спортивная организация, базирующаяся в Москве. Она является частью и первым проектом созданного впоследствии крупного продюсерского центра Hardcore Media Group, который занимается спортивными промоушенами в сфере кулачного спорта, ММА, бокса, и новостных спортивных ресурсов.

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#долги
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#бокс
Экс-футболист Чухлов: Конфликт игроков «Спартака» и «Зенита» спровоцировал судья Левников
Экс-футболист Чухлов: оценил судейство Левникова в игре «Спартака» и «Зенита»
13 февраля 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Pixfly

К конфликту во втором тайме финального матча Winline Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» привело непоследовательное и нервное судейство Кирилла Левникова. Такое мнение высказал бывший нападающий питерского клуба, чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов.
В разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» он отметил, что во второй половине матча арбитр упустил нити управления игрой. Он давал свистки там, где этого не следовало делать, а некоторые откровенные нарушения пропускал, причём как в ту, так и в другую сторону, считает воспитанник знаменитой ленинградской спортивной школы «Смена».

«Судья Левников «поплыл» во втором тайме. Испортил матч. Испугался, задергался», — прокомментировал действия опытного арбитра Чухлов.

Нервозность главного рефери матча немедленно передалась игрокам, продолжил экс-форвард. Они стали огрызаться, грубить исподтишка, спорить с судьями по поводу и без. В конце концов на бровке футбольного поля вспыхнула настоящая потасовка с участием экспрессивного сербского тренера и штабов и персонала обеих команд.

«Началась неоправданно жёсткая игра, настоящее «месиво», которое едва не закончилось мордобоем», — заключил футболист.

По итогам стычки на бровке поля Левников удалил с поля наставника столичного клуба Деяна Станковича, а его коллеге из «Зенита» показал жёлтую карточку. И тут тренер питерцев повёл себя максимально благородно. В знак солидарности с сербом, а также чтобы продемонстрировать недовольство неоднозначным судейством, российский специалист ушёл вслед за Станковичем на трибуну. Остаток матча они смотрели, сидя рядом, а успокоившийся тренер «Спартака» дружески общался с поддержавшим его коллегой и принципиальным соперником.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, причём все голы были забиты ещё в первом тайме, когда всё ещё было спокойно. Игра и даже спорное судейство Левникова достаточно скоро забудутся, а вот благородный поступок Семака ещё долго будут обсуждать болельщики и футбольные эксперты.

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Футболист Лепёхин: До перехода Солари и Гарсии у «Спартака» не было шансов на чемпионство
Экс-футболист Лепёхин положительно оценил трансферы в «Спартак» Гарсии и Солари
13 февраля 2025, 19:08

Фото: istockphoto/Dziurek

Шансы футбольного «Спартака» на чемпионство в этом сезоне оценивались по-разному, в зависимости от игры и результатов, которые показывала команда под руководством серба Деяна Станковича. Об этом, а также о новых приобретениях «красно-белых» порассуждал бывший игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» он отметил, что борьба за первое место по итогам турнира Российской премьер-лиги (РПЛ) будет не менее жаркой, чем в прошлом сезоне, когда клуб из Санкт-Петербурга вырвал победу буквально на последних минутах чемпионата. А вот станет ли столичный «Спартак» участником этой спортивной баталии, станет ясно только после возобновления игр после зимней паузы.

«Если бы они не купили Гарсию и Солари, то точно бы не смогли претендовать на золото в этом сезоне», — считает Лепёхин, тем самым положительно оценив новые трансферные приобретения московского клуба.

Раз команда так серьёзно усилилась весной, она явно не собирается довольствоваться третьим местом, на котором сейчас располагается. Уже подзабытое звание «народной команды» обязывает клуб с такими амбициями бороться только за первое место, подчеркнул экс-футболист. Насколько же удачными были новые приобретения, покажут только игры.

«Пока что о всех трансферах, которые делали клубы РПЛ этой зимой, можно говорить лишь на бумаге. Весной посмотрим, что это за ребята и как они смогут показать себя в нашем чемпионате. Заранее спрогнозировать его игру в новом клубе просто невозможно», — заключил бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин.

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«Не вижу фаворита»: Тренер Торосян оценил бой-реванш между Биволом и Бетербиевым
Тренер Торосян считает боксёров Бивола и Бетербиева равными соперниками
13 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Первое противостояние между российским боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым было равным, оно должно было завершиться вничью по судейским запискам. То же самое можно спрогнозировать и в их повторном поединке.
Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru известный тренер Сергей Торосян. Он считает, что первый бой был абсолютно равным, а каждый из боксёров, хотя и выложился по максимуму, но не сумел добиться решающего преимущества.

«Не вижу фаворита. Первое противостояние для меня было равным. Я бы отдал ничью», — сказал специалист.

Напомним, в бою, прошедшем в октябре прошлого года, судьи отдали победу Бетербиеву, хотя зрители и встретили это решение недовольным гулом. Дмитрий Бивол также не считает, что проиграл. С этим согласен и Торосян, который отметил, что победа Артура не вызвала бы сомнений только в том случае, если бы он сумел нокаутировать оппонента, но этого не произошло.

Тренер отметил, что живущий постоянно в Канаде Бетербиев обладает более мощным, чем у соперника, ударом. Однако Дмитрий обладает отточенной техникой и скоростью, что позволяет ему избегать прямых попаданий, которые легко могут отправить его на настил ринга. Поэтому следующий поединок, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и заявлен в качестве реванша, также будет равным.

«Нокаута не будет. Бой продлится всё отведённое время», — дал в заключение прогноз Сергей Торосян.

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Этап чемпионата России по снежному волейболу в Подмосковье соберёт 22 команды
13 февраля 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье 20-22 февраля впервые проведут этап чемпионата России по снежному волейболу среди мужских и женских команд. Об этом сообщается в телеграм-каналн пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«На площадке в Одинцовском парке им. Ларисы Лазутиной выступят свыше 100 спортсменов из 22 команд со всей страны. Московскую область представят женский ВК «Заречье-Одинцово» (двумя составами), а также мужской ВК «Реутов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди соперников будут «Корабелка» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Калининград), «Сочи», «Динамо-Татарстан» (Казань) и «Тулица» (Тульская область) и другие. Финал чемпионата состоится в Красноярске с 14 по 16 марта.

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«Хватит на 26 квартир»: Раскрыта зарплата узбекского защитника Хусанова в «Манчестер Сити»
Узбекский защитник Абдукодир Хусанов зарабатывает в Англии €3,5 млн в год
13 февраля 2025, 15:58

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов стал первым представителем своей страны, выступающим на родине футбола в Англии. В одном из грандов европейского и мирового футбола клубе «Манчестер Сити» он получает в неделю около 69 тысяч евро.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на данные, предоставленные журналистом Назруллой Сайдуллаевым. Нетрудно подсчитать, что месячная зарплата футболиста из Узбекистана составляет около 290 тысяч евро. За год игрок, которому на днях исполнится 21 год, заработает 2,8 миллиона фунтов стерлингов — примерно 3,5 миллиона евро.

Любопытно, что отметивший в прошлом году своё 20-летие Абдукодир свой следующий день рождения сможет отметить только в 2028 году. Да, он родился в високосный год в тот самый день, который бывает лишь один раз за четырёхлетие — 29 февраля.

Популярный в Центральной Азии сайт-агрегатор OLX подсчитал, на какую, например, недвижимость мог бы потратить свою чистую годовую зарплату молодой футболист. Так, он смог бы приобрести 12 обустроенных четырёхкомнатных квартир в новостройках столицы Узбекистана. Если Хусанов посчитает, что ему достаточно трёхкомнатных апартаментов, то можно обойтись 26 такими жилищами с евроремонтом.

В престижном районе в центре Ташкента защитнику команды-победительницы Лиги чемпионов 2023 года хватит заработанных за год денег «только» на десяток квартир с жилой площадью около 90 квадратных метров. Если он захочет приобрести недвижимость вдали от городской суеты, то ему по карману десять домов в окрестностях столицы родной страны с участками 4 соток. Либо можно прикупить три элитных особняка площадью по 450 квадратных метров с бассейном, крытым гаражом на три автомобиля, с садом и летней кухней.

Абдукодир Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса», подписав контракт до 30 июня 2029 года. Ранее молодой защитник выступал за «Бунёдкор» у себя на родине и «Энергетик-БГУ» из Белоруссии.

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