В ступинской администрации рассказали в возможностях искусственного интеллекта
В администрации городского округа Ступино провели семинар «AI горизонты: развитие в мире и в России. Практическое использование нейросетей». Оно было посвящено применению технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В семинаре участвовали глава городского округа Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачёв, заместители руководителя муниципалитета и сотрудники администрации.
«Искусственный интеллект перестал быть чем-то из будущего. Сегодня это реальные инструменты, помогающие экономить время, повышающие эффективность и качество услуг. Наш округ должен идти в ногу с технологическим развитием и использовать ИИ», – уверен Мужальских.
Семинар стал площадкой для обмена опытом и расширения знаний в области цифровых технологий. Теоретическую часть представил исполнительный директор Центра индустрии образования Сбера Максим Сигал. Он привёл и практические примеры использования ИИ в разных сферах жизни.
Участники узнали о возможностях технологий, их потенциале для бизнеса, образования и управления, обсудили перспективы внедрения искусственного интеллекта в муниципальные проекты.