В ступинской администрации рассказали в возможностях искусственного интеллекта

08 сентября 2025, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В администрации городского округа Ступино провели семинар «AI горизонты: развитие в мире и в России. Практическое использование нейросетей». Оно было посвящено применению технологий искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В семинаре участвовали глава городского округа Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачёв, заместители руководителя муниципалитета и сотрудники администрации.

«Искусственный интеллект перестал быть чем-то из будущего. Сегодня это реальные инструменты, помогающие экономить время, повышающие эффективность и качество услуг. Наш округ должен идти в ногу с технологическим развитием и использовать ИИ», – уверен Мужальских.