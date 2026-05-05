Врачи МОНИКИ спасли жизнь пациента с гвоздём в голове

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского спасли пациента с опасной для жизни травмой. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в МОНИКИ мужчину с гвоздём в черепе. Инородное тело повредило пациенту глаз. Оно прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонёбную ямку и остановилось в основной пазухе.

«Основная проблема состояла в том, что гвоздь вошёл очень глубоко, рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило смертью. Важно было действовать предельно аккуратно. Врачи провели консилиум, в котором участвовали офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. Офтальмологи удалили инородное тело и ушили рваную рану склеры – оболочки глазного яблока», – рассказал врач-офтальмолог МОНИКИ Александр Богатырёв.