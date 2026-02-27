Терапевт Сиваева раскрыла три главных правила поддержки иммунитета весной

27 февраля 2026, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В начале весны иммунные силы организма, как правило, находятся в упадке. На них сказывается длительное зимнее напряжение и дефицит важных витаминов и микроэлементов. О том, как поддержать свой иммунитет, рассказала врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ольга Сиваева, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Эксперт отметила, что «зимний режим» изматывает иммунную систему тем, что она вынуждена отбивать атаки вирусов, которые скапливаются в закрытых помещениях. Под ударом также эндокринная система, так как щитовидная железа работает на пределе, чтобы поддерживать температуру тела. А нервная система страдает от гиподинамии и дефицита солнца.





«Поддержать иммунитет в таких условиях помогут три простых правила. Во-первых, необходимо обеспечить себе здоровый сон, так как гормоны восстанавливаются только в темноте, во-вторых, нужно гулять на солнце хотя бы по 15 минут в день. И, в-третьих, следует увлажнять слизистые, потому что они пересыхают из-за отопления и «пропускают» в организм вирусы», — сказала Ольга Сиваева.