Спасатели помогли мужчине с сердечным приступом в Шаховской

22 января 2026, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Шаховской спасатели из 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, которому понадобилась срочная медицинская помощь. Вечером, 21 января, дочь 60-летнего мужчины обратилась в службу «Система-112», потому что не смогла попасть к отцу. Об этом сообщили в учреждении.





На звонки и стуки он не отвечал.



«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы выяснили, что входная железная дверь закрыта изнутри на замок», — рассказал начальник части Денис Зюзин.