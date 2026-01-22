Достижения.рф

Спасатели помогли мужчине с сердечным приступом в Шаховской

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Шаховской спасатели из 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, которому понадобилась срочная медицинская помощь. Вечером, 21 января, дочь 60-летнего мужчины обратилась в службу «Система-112», потому что не смогла попасть к отцу. Об этом сообщили в учреждении.



На звонки и стуки он не отвечал.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы выяснили, что входная железная дверь закрыта изнутри на замок», — рассказал начальник части Денис Зюзин.
Вместе с полицейскими спасатели аккуратно вскрыли дверь, медики оказали помощь на месте, а затем мужчину на мягких носилках перенесли в скорую помощь и госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

